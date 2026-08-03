Italia afirma que han caído las llegadas de migrantes y que no hay emergencia en Lampedusa

"En Italia, desde enero de este año hasta la fecha, se ha producido un desplome de los desembarcos de migrantes irregulares, logrado precisamente gracias a las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni", dice el Ministerio de Interior en aparente respuesta a Albares, ya que en su comunicado no cita ni menciona las declaraciones del ministro español.

En la mañana de este lunes, el ministro Albares afirmó en una entrevista en Televisión Española que en la crisis migratoria de Ceuta ha habido gobiernos europeos que no han estado a la altura y citó a Italia, que, según dijo, es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulares.

"Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esta situación", agregó Albares.

El Ministerio de Interior italiano sostiene que este país ha logrado rebajar la llegada de inmigración irregular en un 82 por ciento respecto a 2023, primer año de mandato del Ejecutivo de Meloni, "que tuvo que hacer frente a una situación heredada de gobiernos anteriores que estaba completamente fuera de control".

También defiende que, "en cuanto a la supuesta invasión de Lampedusa, en estos momentos hay 98 migrantes en la isla y hace tiempo que no se vive ninguna situación de emergencia en el lugar".

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Según los datos del Ministerio del Interior, desde principios de este año hasta el 31 de julio han llegado 16.479 migrantes a las costas italianas, mientras que fueron 36.545 en 2026.

Italia decretó el pasado viernes la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con España como consecuencia de la crisis migratoria de Ceuta y el sábado comenzó a aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico.

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni defendió esta "medida extraordinaria" por una cuestión de "seguridad nacional".