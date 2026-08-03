La Bolsa española cierra en máximos al subir un 1,01 % tras el descenso del petróleo

Madrid, 3 ago (EFE).- La Bolsa española cerró este lunes en 19.982,6 puntos, su máximo histórico al término de una sesión, tras subir un 1,01 % en una jornada en la que el crudo se situó por debajo de los 84 dólares el barril ante la expectativa de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.