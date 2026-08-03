La Bolsa española cierra en máximos al subir un 1,01 % tras el descenso del petróleo

En la primera sesión del mes de agosto, el selectivo español, el IBEX 35, sumó 199,7 puntos, ese 1,01 %, hasta situarse en los 19.982,6 puntos y elevó su revalorización en lo que va de año al 15,45 %.
Tras la apertura, el mercado español avanzó hasta los 19.970 puntos, aunque después corrigió e incluso llegó a perder el nivel de los 19.900 puntos.
Sin embargo, el parqué español logró reponerse y finalmente cerró en su máximo histórico y al borde de los 20.000 puntos.
Entre los grandes valores del IBEX 35, el comportamiento fue mayoritariamente positivo: la siderúrgica Acerinox encabezó las subidas, con un 3,8 %, seguido del gigante textil Inditex, que creció un 2,34 %. La empresa de telecomunicaciones Telefónica subió un 2,23 %; el Banco Santander, un 2,01 % y el banco BBVA, un 1,98 %.
La empresa de infraestructuras y renovables Acciona lideró las caídas, con un descenso del 3,1 %, y la energética Repsol cayó un 1,29 %, lastrada por la bajada del precio del crudo.
Mientras, la también energética Iberdrola cerró plana (0 %).