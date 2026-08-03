La extrema derecha francesa alega que los migrantes que se quedan en Ceuta irán a Europa

"El Gobierno español hace correr una amenaza sobre el conjunto del territorio europeo", afirmó Nikolic en una entrevista a la emisora France Info, en la que relacionó directamente la llegada de esas decenas de miles de migrantes desde Marruecos con el proceso en marcha para la regularización de cientos de miles de personas en España.

La cifra de migrantes que arrojó Nikolic no coincide con la aportada por las Fuerzas de Seguridad españolas, que estiman que más de 53.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta al terminar el viernes, tras unas llegadas que el Ejecutivo ceutí elevó a 60.000.

Interrogado sobre esa discrepancia en los datos, y después de haber hablado de 12.000, el eurodiputado señaló que podían ser "entre 10.000 y 15.000" y atribuyó esa información a "actores españoles" que no identificó.

Preguntado sobre las sospechas de que detrás de esos movimientos masivos esté la acción de las autoridades marroquíes, respondió que "tal vez hay una presión del Gobierno marroquí, es demasiado pronto para decirlo, pero "lo que es seguro" es que "algunos han aprovechado la ocasión" por "el efecto llamada" de la regularización y el dictamen del Tribunal Supremo español.

Se refería así a la decisión del Supremo que establecía que las personas que entraran a nado en Ceuta y Melilla no podían ser expulsadas en caliente, en la medida en que no habían franqueado elementos de contención fronteriza para llegar ilegalmente, sino que hay que pasar por otro procedimiento, que en la práctica supone más tiempo y en muchos casos que la expulsión no se lleve a cabo.

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Sobre las personas fallecidas cuando intentaban entrar en Ceuta en los movimientos masivos de la semana pasada, afirmó que "la responsabilidad de estos muertos es de los que han generado una esperanza de regularización".

El eurodiputado de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Marine Le Pen), insistió en su alegación de que los migrantes que se han quedado en Ceuta van a terminar pasando a la península y van a poder circular por el resto de los países de la Unión Europea.

Es más, añadió que "se puede temer" que quieran ir a Francia porque "el sistema social francés es el más generoso".

Por eso reiteró la posición de su partido, que es el de mayor representación en la Asamblea Nacional francesa, de que en primer lugar "hay que suspender a España de Schengen", como ya lo han solicitado los gobiernos de Italia, Dinamarca y Finlandia, y que luego la libre circulación en el espacio Schengen "se tiene que reservar a los ciudadanos europeos".

Para Nikolic, los migrantes no intentarán entrar de forma irregular en Europa "si se los expulsa sistemáticamente" cuando lo hacen.

Desde el pasado viernes, Marine Le Pen, candidata a las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera y favorita ahora en las encuestas, subrayó que "frente a las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España alentados por el Gobierno español, Francia debe reforzar sin dilación los controles en sus fronteras".

Le Pen, dando por hecho que conquistará el Elíseo, avanzó que el año próximo detendrá "esta locura, reservando la libre circulación Schengen a los nacionales de la UE".