La Justicia francesa investiga varios suicidios y tentativas en administración de Lecornu

La emisora pública France Inter reveló este lunes que esa investigación se inició en junio mediante un mecanismo del Código Penal que permite a un funcionario informar a la Fiscalía de la presunta comisión de un delito y a ello se vino a añadir la denuncia presentada el 25 de ese mes por una de los agentes del servicio.

Esa funcionaria, identificada con el nombre ficticio de Laura por France Inter para preservar su confidencialidad, había tratado de suicidarse en abril en una estación de tren cerca de su domicilio lanzándose a las vías, pero otro viajero la sujetó en el último momento.

Laura, que había escrito su testamento cuatro meses antes para organizar su entierro, acabó hospitalizada a finales de abril por riesgo de suicidio, días después de haberse enterado de que tenía una convocatoria por un procedimiento disciplinario, relacionado con el hecho de que había inscrito a un colega de trabajo en sitios de comercio electrónico con menciones injuriosas.

Una acción por la que pidió perdón y que, según el médico del trabajo que la examinó, estaba en relación con su sufrimiento laboral.

Su abogada, Christelle Mazza, explicó a la emisora que la situación venía de tiempo atrás y se prolongaba desde hacía 16 meses.

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Aseguró que esta funcionaria con más de una treintena de años de antigüedad, que trabajaba en el servicio de correspondencia del primer ministro, había sido "invisibilizada", había dejado de ser invitada a las reuniones de trabajo y se le había asignado un despacho en el sótano, aislada de su equipo.

Según la emisora, su caso no era único, pues en siete meses se habían producido dos suicidios y dos tentativas en la misma administración.

El 6 de octubre de 2025, un agente de la Dirección de Información Legal y Administrativa se hizo un corte en el cuello con una cuchilla, aunque una investigación externa concluyó que no había riesgos psicosociales en su servicio.

En marzo de 2026 fue otro funcionario el que se quitó la vida en su domicilio, donde teletrabajaba, después de una reunión tormentosa con su superior sobre un robo de unas botellas de miniatura de licores, y eso "en un contexto de disfunciones de dirección", según un documento interno citado por France Inter.

Unos días más tarde, otro agente de 59 años, que estaba con frecuencia de baja, se suicidó tirándose bajo un tren, "en un contexto de sufrimiento en el trabajo identificado". Había escrito un mensaje en el que anunciaba su intención de acabar con su vida.

Según el gabinete de Lecornu, "la prevención de los riesgos psicosociales es una prioridad" en el interior de sus servicios.

La inestabilidad política en Francia ha conducido a que en dos años ha habido cuatro gobiernos con sus respectivos primeros ministros (Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y Sébastien Lecornu).

Eso, según un representante del personal citado por la emisora, tiene consecuencias directas sobre la administración con cambios continuos y tensiones que pueden agravar las situaciones ya delicadas en ciertos servicios.