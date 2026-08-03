Maestros del sector público de Panamá acceden a la IA para transformar la enseñanza

El plan consiste en el despliegue de 54.000 computadoras optimizadas para IA en escuelas públicas junto con la capacitación de los maestros de secundaria para su uso, explicó a EFE el director de Gobierno y Políticas Públicas para Intel en Latinoamérica y Gerente General de Intel en México, Carlos Rebellón.

15.000 de estos equipos ya han sido entregados al Ministerio de Educación (Meduca) y están llegando a miles de docentes, con el objetivo de que en lo que resta de este 2026 se haya distribuido la totalidad, desarrollando en paralelo la capacitación de los maestros a través del componente pedagógico "Entre Pares" del Ministerio, nutrido con el programa Intel Skills for Innovation.

"El objetivo del programa es que maestros y estudiantes a edad temprana empiecen a conocer y a utilizar la inteligencia artificial más allá del uso lúdico que todos le damos", afirmó Rebellón.

Este proyecto es una alianza tripartita, que involucra al Gobierno, educadores y empresas privadas, y busca contribuir al cierre de la brecha digital, destacó el ejecutivo de Intel.

Más de 100 maestros líderes ya están siendo capacitados, quienes, a su vez y en un efecto de cascada, van a capacitar a los otros docentes, dijo Rebellón, que destacó la importancia de esta cuestión puesto que "la gran mayoría" de los proyectos de esta naturaleza "falla porque no se acompaña a los docentes".

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El 95 % de los maestros participantes aprobó la capacitación y "ya hay docentes que están creando sus propios modelos y proyectos con IA, muy sencillos", sostuvo.

El contenido de Intel Skills for Innovation fue donado al Meduca de Panamá "y por tanto puede hacer uso de esa plataforma, y sus maestros pueden hacer uso de ella de aquí en adelante sin costo", dijo Rebellón.

A los maestros se les entrena sin importar su experiencia o área de conocimiento para que puedan preparar sus clases haciendo uso del computador.

"Por ejemplo, en una clase de geografía se enseña el uso del GPS y se muestran aplicaciones de mapas; en una clase de inteligencia artificial se comparten con los alumnos líneas de código que permiten, por ejemplo, que alguien edite un video y ellos pueden aprender a editar esas líneas y crear modificaciones. Es decir, empiezan a utilizar la inteligencia artificial más allá del tema lúdico o el tema de buscar información", señaló Rebellón.

"El Estado panameño adquirió computadoras de muy alta calidad en materia de procesamiento y, en general, en funcionamiento", declaró Rebellón en referencia a las computadoras marca Liby con procesador Intel Core Ultra (Lunar Lake) i5 con tecnología Intel vPro y dotadas con Copilot+, la IA de Microsoft.

El ejecutivo del gigante tecnológico destacó que la "IA PC con Copilot+ impulsada por procesadores Intel" dada a los docentes "marca un antes y un después en la transformación digital del aula", pues se trata de computadoras portátiles que "a través de la NPU, ejecutan modelos de IA de manera local, lo que reduce la latencia y ahorra consumo energético".

"Esto se traduce en una absoluta seguridad y privacidad, protegiendo los datos y materiales del aula sin depender exclusivamente de la nube", mencionó Rebellón, entre otras ventajas operativas.

La empresa panameña IS Group es el socio local de Intel y Microsoft, y es la encargada del ensamblaje, logística, entrega, configuración de las computadoras.

"Este proyecto ha sido retador porque, en la coyuntura actual de escasez de memorias y de componentes, llegar a un feliz término de fechas de entrega, la tecnología adecuada, de precios, fue todo un reto tanto para el Gobierno como para el ecosistema, pero afortunadamente nuestro socio IS Group fue el escogido y ellos escogieron la tecnología Intel", agregó.