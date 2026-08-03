Normalidad en la frontera entre Marruecos y Ceuta

La presencia policial se ha reducido en la puerta fronteriza aunque se mantiene una fuerte dispositivo de seguridad con un camión con cañones de agua en el paso, y el despliegue de agentes en las colinas colindantes, según pudo constatar EFE.

En las carreteras que conducen a Castillejos todavía pueden verse pequeños grupos de personas en los arcenes.

Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados.

Según las autoridades españolas más de 50.000 personas entraron en Ceuta y la mayoría ya han regresado a su país de origen, mientras ya han confirmado 72 fallecidos

De acuerdo a los últimos cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya han retornado 69.500 personas, la inmensa mayoría de los que entraron.