ONG exige al Estado venezolano actualizar cifra de muertos y desaparecidos por doble sismo

Caracas, 3 ago (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este lunes al Gobierno de Venezuela actualizar la cifra de fallecidos y desaparecidos por el doble terremoto ocurrido hace 40 días, cuyos datos oficiales permanecen congelados desde el 24 de julio en el caso de los decesos y desde el 25 de junio en el de las personas sin localizar.