Pakistán bloquea el medio Al Jazeera en plenas protestas y boicot electoral en Cachemira

Usuarios de redes sociales alegan que el medio de comunicación fue bloqueado en respuesta a su cobertura de las manifestaciones lideradas por el Comité Conjunto de Acción Awami (JAAC), un grupo de defensa de derechos humanos que exige reformas políticas en la Cachemira paquistaní.

Islamabad no ha confirmado oficialmente las acusaciones sobre ese bloqueo.

Según cifras oficiales, 20 personas han muerto desde que comenzaron las protestas en la ciudad de Rawalakot a principios de junio. El JAAC, por su parte, asegura que son casi 90 las víctimas mortales por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La situación se produce al tiempo que se celebran elecciones generales en la Cachemira paquistaní, con una tercera y última fase de las votaciones programada para el 10 de agosto.

El JAAC, que ha ganado popularidad entre la población, ha instado a la gente a rechazar el proceso electoral. El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf, liderado por el encarcelado ex primer ministro Imran Khan, ha boicoteado las elecciones generales.

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Al Jazeera ha estado informando ampliamente sobre las protestas en Cachemira y su proceso electoral.

"Los residentes de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, han boicoteado las elecciones en medio de una huelga; los manifestantes cuestionan cómo puede proceder la votación tras los disturbios que han causado la muerte de al menos 80 personas desde junio", informó Al Jazeera el domingo.

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán respondió el domingo por la noche que el Gobierno había "tomado nota de la cobertura selectiva" de Al Jazeera.

"Mediante momentos cuidadosamente elegidos y declaraciones guionizadas de personas seleccionadas, el canal ha intentado tergiversar las elecciones de AJK (la Cachemira paquistaní) y el proceso de votación", criticó la cartera.

A lo largo de los años, Pakistán ha intensificado la censura de los medios de comunicación mediante la vigilancia digital, medidas legislativas represivas y acciones judiciales contra periodistas, aplicadas en gran medida a través de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos.

La ONG Reporteros Sin Fronteras situó a Pakistán en el puesto 153 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026. El grupo también señala que Pakistán es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.