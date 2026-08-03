Prisión preventiva para un alcalde y 43 cargos locales de Ankara por supuesta corrupción

Besikcioglu, elegido alcalde del distrito de Etimesgut en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024 bajo las siglas del CHP, entonces el mayor partido de la oposición, fue detenido el jueves pasado por presuntas irregularidades en licitaciones públicas, soborno, malversación y amaño de contratos.

La investigación es una más de una larga lista de operaciones judiciales contra alcaldes de la oposición que desde inicios de 2025 han llevado a la cárcel a una treintena de alcaldes, todos ellos del CHP, excepto un regidor del AKP, el partido del Gobierno, que ya ha sido puesto en libertad.

El viernes pasado fue enviada también a prisión preventiva, igualmente bajo cargos de corrupción, la alcaldesa del distrito de Usküdar en Estambul, Sinem Dedetas, junto a tres miembros de su equipo, todos ellos detenidos el miércoles pasado.

Actualmente, 31 regidores del CHP están en prisión preventiva bajo cargos de corrupción o sobornos, entre ellos el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, una de las figuras más populares de la oposición, mientras que otros tres han sido puestos en libertad provisional desde inicios del año en curso.

Tras el encarcelamiento de Imamoglu, designado por su partido como candidato presidencial en los comicios previstos para 2028, el CHP caracterizó las investigaciones como maniobra judicial, para erosionar la oposición.

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También denuncia supuestas presiones para que otros alcaldes del CHP se pasaran al AKP, el partido del presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que en las elecciones municipales de 2024 perdió el control de las principales ciudades del país.