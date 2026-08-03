Rey de España y siete presidentes latinoamericanos estarán en posesión de De la Espriella

"Para la posesión del presidente De la Espriella ya han confirmado diez delegaciones del más alto nivel", dijo Eder en un mensaje en sus redes sociales.

Según el alcalde de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en la investidura estarán, además del rey de España, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, en el acto del 7 de agosto.

También estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, al cual pertenece esa isla caribeña, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira, agregó Eder.

A la investidura asistirá además el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, país con el que el Gobierno de De la Espriella reanudará de inmediato las relaciones diplomáticas rotas en mayo de 2024 por el presidente colombiano Gustavo Petro, como rechazo a la guerra de Gaza.

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Eder no indicó si habrá representación de Venezuela, país con el que Petro normalizó las relaciones en septiembre de 2022, un mes después de asumir, y luego de varios años de rupturas y desentendimientos entre los dos países.

El alcalde de Cali tampoco precisó quiénes asistirán en representación de Perú, México y Estados Unidos, pero de este último país se espera una delegación de alto nivel dados los vínculos de De la Espriella con la administración republicana del presidente Donald Trump, quien lo apoyó reiteradamente durante la campaña electoral.

La investidura en Cali, además de inédita, porque es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente jura el cargo fuera de Bogotá, busca descentralizar el poder por deseo expreso de De la Espriella, quien aseguró anoche que será un acto austero en la Arena USC, un auditorio de la Universidad Santiago de Cali.

"Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", manifestó el mandatario electo en un mensaje a la nación por medio de sus redes sociales.