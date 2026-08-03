Wall Street abre en verde tras caída de petróleo al anunciar Trump conversaciones con Irán

A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones ganaba 631 puntos, hasta los 53.116; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,64 %, hasta los 7.537 enteros, y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,79 %, hasta las 25.573 unidades.

Los principales índices del parqué neoyorquino arrancaron la semana con ganancias después de que Trump dijera que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes.

El presidente estadounidense aseguró que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

Los vaivenes sobre el conflicto en Oriente Medio, que ya se extiende más de cinco meses, siguen alterando el mercado, que espera un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en la región.

En el plano corporativo, Microsoft y Amazon lideraron las subidas, tras crecer más de un 5 % al inicio de la sesión.

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Alphabet, la matriz de Google, sumaba un 4,7 %, mientras que Nvidia y Apple perdían un 0,95 y 0,83 %, respectivamente.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,51 %, hasta los 4.086 dólares la onza; la plata un 1,69 %, hasta lo 56,81 dólares la onza, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 4,7 puntos básicos, hasta el 4,693 %.