Zelenski nombra a negociador Umérov jefe del servicio de inteligencia exterior

El nombramiento se dio a conocer a través de un decreto presidencial publicado este lunes.

En un discurso pronunciado ante embajadores extranjeros en Kiev, Zelenski dijo que en su nueva posición Umérov seguirá implicado en el proceso de negociación mediado por Washington y otros asuntos diplomáticos, según declaraciones recogidas por el medio Ukrainska Pravda.

Además, estará implicado en la coordinación de la negociación de nuevos acuerdos de drones, como los que se han cerrado ya con nueve países para exportar drones ucranianos y se están debatiendo, según afirmó el presidente, con otros 15.

Umérov ocupaba hasta hoy oficialmente la posición de presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que asesora al Gobierno, un puesto en el que le reemplazará el ministro del Interior, Igor Klimenko.

Umérov fue ministro de Defensa entre 2023 y 2025. Le sustituyó Denís Shmihal, que, a su vez, fue reemplazado en febrero de este año por Mijailo Fédorov.

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El cese del popular Fédorov el mes pasado provocó una crisis política en Kiev, donde los seguidores del ministro se han manifestado desde entonces para pedir que se le restituya en el cargo, que ha pasado de forma interina al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Yevgueni Jmara.