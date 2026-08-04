FundéuRAE: "bongo" y "bongó", diferencias

Sin embargo, a veces se ven en los medios frases como estas: “¿Cómo elegir el mejor bongo?”, “Se la vio bailando al ritmo de los bongos brasileños” o “Sus componentes, con el acompañamiento musical de una guitarra, timple y bongos, contagiaron al público”.

El “Diccionario de la lengua española” define “bongó” (con tilde, como palabra aguda) como ‘instrumento musical de percusión, procedente del Caribe, que consiste en un tubo de madera cubierto en su extremo superior por un cuero bien tenso y descubierto en la parte inferior’.

Por su parte, el “Diccionario panhispánico de dudas” aclara que no se considera válido el uso, en su lugar, de la forma llana o grave “bongo”, pues esta se refiere a una embarcación de fondo plano y forma similar a una canoa.

El plural de ambas voces se forma añadiendo una ese: “bongós” y “bongos”, respectivamente.

Por tanto, en los ejemplos del principio, dado que se refiere al instrumento, lo preferible habría sido escribir “¿Cómo elegir el mejor bongó?”, “Se la vio bailando al ritmo de los bongós brasileños” y “Sus componentes, con el acompañamiento musical de una guitarra, timple y bongós, contagiaron al público”.

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