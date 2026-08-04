OMS ve "prometedores" avances en vacunas y tratamientos contra el brote de ébola en la RDC

El Grupo Asesor Técnico que analiza las pruebas se reunió el 31 de julio y publicará recomendaciones a finales de esta semana, adelantó en rueda de prensa el responsable en funciones de investigación y desarrollo de la OMS, Vasee Morthy.

El experto recordó que por ahora no hay tratamientos ni vacunas cuya seguridad y eficacia hayan sido demostradas para la variante Bundibugyo del virus.

En materia de tratamientos, los ensayos clínicos se han iniciado en tres centros de la provincia congoleña de Ituri, una de las más afectadas por el brote, en más de 50 pacientes, y en ellos participan la OMS y organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) o la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA).

Respecto a vacunas, la primera candidata específica, desarrollada por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India, inició la primera fase de ensayos en humanos en Reino Unido el 24 de julio, mientras que se espera que Moderna haga lo mismo con su candidata esta semana en Canadá.

Estos ensayos se realizan tras haber probado las vacunas en animales como hurones o primates, indicó.

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Por otro lado, agregó, se analiza si la vacuna Erbevo, eficaz para una variante del ébola más conocida al haber sido responsable de muchos más brotes, la Zaire, proporciona protección también para el tipo Bundibugyo.

Se realizan asimismo ensayos clínicos de medicamentos de profilaxis postexposición (pensados para que un paciente expuesto al virus no desarrolle la enfermedad) con obeldesivir oral, administrado en ensayos a más de 35 pacientes en Ituri, indicó el experto de la OMS.

En estas pruebas no participa directamente la OMS sino que están a cargo del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC junto con un consorcio internacional, señaló Moorthy.

Para que haya resultados concretos en todas estas líneas de investigación "harán todavía falta varios meses, pero junto con todos nuestros socios vamos a hacer todo lo posible para acelerar los plazos", subrayó el experto de OMS.

Según las últimas cifras de las autoridades congoleñas. 1.657 personas han muerto en el actual brote declarado en el este del país el 15 de mayo, con 3.748 casos confirmados, y la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44,2 %.

La epidemia se convirtió la semana pasada en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, con 3.481 casos y 2.299 muertes.

Está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos, con 28.000 contagios.