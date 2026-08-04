República del Congo confirma contaminación por operaciones petroleras de Perenco

Un representante no identificado del Ministerio, que concedió una entrevista a la ONG, compartió los resultados preliminares de la auditoría ambiental encargada por el Gobierno sobre las actividades de la compañía franco-británica de petróleo y gas en el oeste de la RDC, según un comunicado publicado a última hora del lunes.

Esta auditoría identificó "impactos negativos en la calidad del suelo y del aire" relacionados con las operaciones petroleras, según detalló a HRW el funcionario, quien añadió que "todos los aspectos de la contaminación serán abordados" en el informe final.

Las autoridades congoleñas encargaron el análisis en diciembre de 2024, después de denuncias recurrentes sobre posible contaminación en la zona de Muanda, en la provincia del Kongo Central (oeste), donde Perenco extrae petróleo en tierra y en alta mar.

Según HRW, el funcionario dijo que las conclusiones preliminares de la auditoría "corroboran las conclusiones" publicadas por la organización el pasado 27 de julio en un informe, en el que se instaba al Gobierno a publicar los resultados de la auditoría y divulgar los datos de seguimiento ambiental sobre la calidad del aire, el suelo y el agua.

En ese documento, HRW vinculó las operaciones de Perenco con denuncias de contaminación del aire, el suelo y fuentes de agua, y señaló prácticas como la quema de gas y de residuos petroleros cerca de zonas residenciales.

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La organización también afirmó entonces que "derrames de petróleo procedentes de pozos y oleoductos" se habían "filtrado al suelo y a lechos de ríos", según una visita de sus investigadores a la zona y entrevistas con habitantes locales.

Preguntado por el origen de la contaminación, el representante del ministerio citado por HRW señaló que "el envejecimiento de la infraestructura y los oleoductos de Perenco" contribuye a la contaminación del suelo.

El informe final de la auditoría, que será publicado cuando concluya su elaboración a finales de septiembre, "recomendará mejoras en las infraestructuras, estimará los costes de reparación ambiental y propondrá medidas para reparar los daños".

"El Gobierno está comprometido con la plena transparencia respecto a esta auditoría", afirmó el funcionario.

Perenco negó anteriormente, en respuesta a preguntas de HRW, que sus operaciones causen contaminación del aire, el suelo y el agua o problemas graves de salud, y aseguró que coopera con las autoridades congoleñas.

La compañía opera en una zona que se extiende a lo largo de los 37 kilómetros de costa de la RDC y abarca decenas de aldeas y asentamientos en el oeste del país.