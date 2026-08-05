Madonna y Kylie Minoge lanzan 'Love Sensation (Afterhours Mix), su primer tema juntas

Madonna y Minoge cantaron la canción por primera vez esta semana en una concierto en el WorldPride de Ámsterdam. El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales.

La colaboración es un remix del tema 'Love Sensation' y llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes. Madonna, que sacó el 3 de julio su nuevo proyecto, 'Confessions II', ha puesto a la venta en su web tres ediciones del tema junto a Kylie Minoge, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Madonna explora en 'Confessions II' una vez más la música electrónica y dance y cuenta con colaboraciones con artistas como Stromae, Feid o Sabrina Carpenter.