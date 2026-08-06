Aerolínea catarí retoma vuelos a países golpeados por Irán

A la iniciativa de la compañía estatal catarí se sumará también Etihad Airways, que prevé operar desde esa misma fecha un servicio diario hacia Baréin y otro hacia Kuwait, según confirmó la propia aerolínea emiratí tras levantar las cancelaciones previas.

La reanudación de ambas compañías contrasta con la posición de Emirates, la principal aerolínea de Dubái, que mantiene cancelados sus servicios diarios a Baréin y Kuwait sin vuelos programados a corto plazo, tras suspender de forma continuada sus operaciones.

En este sentido, la conectividad regional se mantiene de forma parcial gracias a operadoras de menor tamaño y de bajo coste como flydubai, Air Arabia, Kuwait Airways, Jazeera Airways y Gulf Air, aunque sus trayectos continúan sujetos a ajustes de última hora.

Las tensiones bélicas con Irán mantienen en alerta a las aerolíneas europeas. Compañías como British Airways, KLM, el Grupo Lufthansa y Air France han pospuesto sus reanudaciones o reajustado severamente sus rutas hacia Dubái, Riad y otros puntos de la región debido a las restricciones del espacio aéreo y a la incertidumbre operativa.

Esta volatilidad en la aviación refleja el continuo clima de inestabilidad en la región, donde Estados Unidos e Irán siguen intercambiando amenazas tras meses de ataques.

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Ante las continuas restricciones del espacio aéreo y la incertidumbre operativa en todo Oriente Medio, las aerolíneas se ven obligadas a revisar constantemente sus horarios para garantizar la seguridad de sus operaciones.