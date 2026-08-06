Al menos 77 reclutas murieron en invasión ucraniana de región rusa de Kursk, según medios

Según una investigación de los portales Historias Importantes y Verstka, la edad de los fallecidos oscilaba entre los 18 y 25 años, aunque la mayoría rondaba los 20 años.

Estos medios creen que los desaparecidos serán irremediablemente declarados muertos, como ha ocurrido en los últimos meses con varias decenas de reclutas que desaparecieron en la frontera entre Kursk y territorio ucraniano, la última vez en mayo pasado.

Muchos de ellos murieron durante la primera semana de la incursión que comenzó el 6 de agosto de 2024, pero otros perecieron durante septiembre del mismo año, según se desprende del registro oficial de herencias, publicaciones de familiares e informaciones de la prensa local, entre otras fuentes.

El ejército ruso comenzó a enviar a los reclutas a proteger la frontera en marzo de 2024, cinco meses antes de que se produjera la incursión enemiga.

Algunos padres intentaron evitar la movilización de sus hijos, pero otros jóvenes nunca informaron a sus progenitores sobre sus nuevos destinos por miedo a las represalias de sus superiores, señalan.

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En algunas posiciones fronterizas en Kursk, según la investigación periodística, los reclutas representaban del 50 % al 85 % del total de soldados.

Según fuentes ucranianas, las fuerzas invasoras lograron apresar a casi medio millar de reclutas rusos, que ya han sido canjeados en su totalidad.

El ejército ruso logró expulsar finalmente a los soldados ucranianos en abril-mayo de 2025 tras la primera invasión extranjera de territorio ruso desde la Gran Guerra Patria (1941-45).

Los rusos contaron en dicha operación con la inestimable ayuda de miles de soldados norcoreanos, que sufrieron un gran número de bajas en sus filas, tras la firma de un acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión.

El Kremlin y el Ministerio de Defensa, que no publican cifras de muertos desde septiembre de 2022, han ocultado la participación de reclutas en combates contra las tropas ucranianas.

La prensa denuncia que los oficiales rusos presionan a los reclutas para que firmen contratos con las Fuerzas Armadas y así puedan seer enviados al frente.

La Duma o cámara de diputados rusa aprobó en octubre de 2025 una ley que prolonga todo el año el alistamiento obligatorio para incrementar el número de reclutas que cumplen el servicio militar.

Además, el 1 de enero de 2024 entraron en vigor los cambios en el sistema de reclutamiento para el servicio militar, que elevaron de 27 a 30 la edad máxima de alistamiento.

Desde hace meses la prensa independiente especula con que el Kremlin, ante la crónica falta de hombres y el gran número de bajas, se plantea declarar una segunda movilización tras las elecciones legislativas de septiembre, aunque las autoridades lo han negado categóricamente.