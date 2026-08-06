Cae red que iba a colocar 5 toneladas de coca en España en un buque portacontenedores

Según informó este jueves la Policía, la operación se llevó a cabo de manera conjunta con la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido y la Policía Judiciaria de Portugal.

El dispositivo policial se desplegó por mar y aire sobre el buque mercante, de 260 metros de eslora, mientras se encontraba a 600 millas náuticas del archipiélago de las Azores (islas portuguesas del atlántico), con una carga de 5 toneladas de cocaína distribuidas en 163 fardos ocultos en su interior.

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía española logró detectar la ubicación exacta de los fardos que habían sido introducidos entre los más de 20.000 contenedores de la embarcación por una organización criminal colombiana, con el objetivo de distribuirlos por Europa.

El grupo criminal recurrió al conocido como método de los "micos" para trepar al portacontenedores mientras se encontraba en alta mar y "contaminarlo", infiltrando la droga dentro de la carga, para que después, durante la navegación, otros miembros de la organización extrajeran la droga mediante el sistema conocido como "drop off", con la intención de incorporarla a embarcaciones ligeras para introducirlas en España a través del río Guadalquivir (sur).

La operación estaba supervisada por medio de un "notario" que viajaba en el barco y que fue detenido a bordo, junto con otro polizón de nacionalidad colombiana y un miembro de la tripulación supuestamente vinculado a la red.

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La investigación permitió interceptar el portacontenedores antes de que la organización pudiera sacar la droga, y los agentes dirigieron el buque al Puerto de Sines (suroeste de Portugal), para incautar la cocaína.

A los detenidos se les acusa de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Un juez ha decretado su ingreso en prisión. EFE.