Cúpula civil y militar de Pakistán viaja a Arabia Saudí en plena mediación entre EEUU-Irán

Durante el viaje, Sharif se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, indicó el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.
"Las conversaciones se centrarán en la consolidación de las relaciones bilaterales entre Pakistán y Arabia Saudí, así como en el intercambio de opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés mutuo", señaló.
En su rueda de prensa semanal, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, afirmó este jueves que Islamabad "seguirá participando activamente en las iniciativas diplomáticas y apoyando todos los esfuerzos sinceros encaminados a lograr una solución integral, justa y duradera a este conflicto".
Pakistán ha desempeñado un papel central en los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, y forma parte, junto con Arabia Saudí, Egipto y Turquía, de un grupo de países que ha respaldado las negociaciones para intentar contener la crisis en Oriente Medio.
El pasado 21 de junio, ese grupo reiteró de forma conjunta su apoyo a las reuniones de diálogo en Suiza "hasta que tengan éxito".
La visita de dos días a Riad se produce, según la diplomacia paquistaní, "en un contexto de crecientes tensiones en el Golfo” y servirá para “profundizar la cooperación estratégica, mejorar la coordinación multilateral y reforzar una alianza anclada en décadas de confianza mutua".
Pakistán y Arabia Saudí mantienen históricamente estrechos vínculos políticos, militares y económicos, reforzados en septiembre pasado con la firma de un acuerdo estratégico de defensa mutua.
Según el comunicado conjunto difundido entonces por Islamabad, ese pacto establece que cualquier agresión contra uno de los dos países será considerada una agresión contra ambos.