Cúpula civil y militar de Pakistán viaja a Arabia Saudí en plena mediación entre EEUU-Irán

Islamabad, 6 ago (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viajará este jueves a Arabia Saudí acompañado por el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, en una visita de alto nivel que coincide con los esfuerzos de Islamabad para sostener la mediación entre Estados Unidos e Irán.