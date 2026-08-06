EE.UU. destina 242 millones de dólares más a la respuesta contra el ébola en la RD Congo

Esta financiación directa se suma a "un importante apoyo humanitario, lo que reafirma a Estados Unidos como el mayor contribuyente financiero a la repuesta", señalaron a última hora del miércoles en la red social X los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA.

"Esta solidaridad fundamental ayudará a salvar vidas, fortalecerá las operaciones de respuesta dirigidas por los países y reforzará la preparación transfronteriza en los países afectados y en riesgo", dijo la agencia.

"Instamos a otros socios a que den un paso al frente, cubran las carencias de financiación restantes y desembolsen rápidamente sus compromisos en apoyo de una respuesta coordinada, dirigida por los propios países y liderada por África", agregó.

En otro comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. concretó que el citado apoyo humanitario para la RDC y los vecinos Uganda y Sudán del Sur se eleva a 350 millones de dólares (unos 303 millones de euros).

El pasado 25 de junio, los CDC de África elevaron a 1.400 millones de dólares (unos 1.213 millones de euros) su previsión de fondos necesarios para responder a la epidemia, casi tres veces más de los 518 millones de dólares previstos inicialmente.

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El Gobierno congoleño elevó este jueves a 1.801 los muertos y a 3.973 los casos confirmados de ébola por el brote declarado el pasado 15 de mayo.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.