El monzón deja al menos 133 muertos en India entre inundaciones, rayos y lluvias extremas

La cifra corresponde a un recuento elaborado por EFE a partir de datos de autoridades estatales y policiales, ante la ausencia de un balance nacional único actualizado, que incluye Assam (noreste) que registra 95 muertos, Kerala (sur) al menos 26 y Jharkhand (norte) 12 por la caída de rayos.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió alertas por lluvias fuertes o muy fuertes en zonas del norte, oeste, este y noreste del país, además de avisos por tormentas eléctricas y vientos intensos en varios estados.

La capital india, Nueva Delhi, amaneció también bajo alerta por lluvias, con aguaceros que provocaron anegamientos en varias calles y ralentizaron el tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Assam, en el noreste del país, concentra el balance más alto, con 95 muertos desde el inicio de la temporada monzónica y unas 160.000 personas afectadas por las inundaciones.

En Kerala, en el sur, las autoridades registran al menos 26 muertos, 11 heridos y más de 27.000 personas desplazadas en campamentos de socorro por incidentes relacionados con las lluvias.

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En Jharkhand, en el este, al menos 12 personas murieron y otras ocho resultaron heridas por la caída de rayos durante tormentas monzónicas, según fuentes oficiales.

Las lluvias han golpeado también regiones del Himalaya, donde el riesgo de deslizamientos y riadas repentinas aumenta durante la temporada monzónica, especialmente en zonas montañosas y con infraestructuras vulnerables.

El monzón, que se extiende normalmente entre junio y septiembre, es esencial para la agricultura india y para la recarga de embalses y acuíferos, pero cada año provoca inundaciones, deslizamientos, cortes de carreteras y víctimas en varias regiones del país.