El sur de Portugal, colindante con Andalucía, en aviso por altas temperaturas

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su página web que el aviso amarillo se ha activado en el distrito de Faro debido a "la persistencia de valores elevados de la temperatura máxima, especialmente en el interior".

En esa línea, está previsto que la ciudad homónima registre temperaturas máximas que rondarán los 35ºC, mientras que las mínimas se situarán en los 21ºC.

También está en aviso amarillo el archipiélago de Madeira por la "persistencia de valores elevados de temperatura máxima", donde está previsto que las temperaturas vayan de los 22ºC a los 30ºC esta jornada.

Está previsto que se registren mayores valores entre otras capitales de distrito del país, como Castelo Branco (38ºC), Évora (37ºC) y Beja (36ºC), pero tendrán mínimas que no superarán los 20ºC.

En Lisboa, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 31ºC, mientras que las mínimas se mantendrán en los 19ºC.

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Por otro lado, el archipiélago de Azores se encuentra en aviso naranja por precipitaciones "a veces fuerte, que pueden ir acompañadas de tormentas".

En lo que se refiere al riesgo de incendios rurales, cerca de una treintena de municipios distribuidos por el norte, centro y sur del país se encuentran en riesgo "máximo", mientras que cerca de medio centenar ubicado entre el centro y norte está en riesgo "muy elevado".

De acuerdo a datos de la Protección Civil portuguesa, esta jornada no se han registrado incidencias "significativas" relacionadas con incendios rurales.