España roza los 50 millones de habitantes, con 10,2 millones de personas nacidas fuera

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves, la población nacida en el extranjero -10.291.807 personas- que reside en España es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

El mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron de nacionalidad colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de España fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).

La población creció en todas las regiones españolas, pero destacan la Comunidad Valenciana (este), con un incremento del 0,43 %, y las Islas Baleares (Mediterráneo), cuya población aumentó un 0,36 %.