Europol detiene a tres personas vinculadas a redes internacionales de tráfico de migrantes

Las detenciones tuvieron lugar este miércoles en Alemania y Serbia, como resultado de "varios años de investigaciones intensivas y exhaustivas" dirigidas por la Policía Federal alemana bajo la dirección de tres fiscalías de Baviera, explicó la agencia en un comunicado.

"Los investigadores se centraron en miembros de alto rango de dos redes criminales sirias interconectadas que, según se cree, han organizado el tráfico de más de 900 migrantes hacia la Unión Europea", añadió.

Las redes operaban simultáneamente a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo Central y los Balcanes Occidentales.

Una de ellas, vinculada a una milicia que opera en Libia, habría organizado "peligrosas travesías marítimas desde Libia hasta la isla italiana de Lampedusa a bordo de embarcaciones abarrotadas y en condiciones precarias, que transportaban a hasta 61 migrantes sin chalecos salvavidas ni otro equipo de seguridad", señalaron las autoridades.

Las víctimas de esta red eran en su mayoría sirios y pagaban entre 6.500 y 7.800 euros por viaje antes de ser trasladados a Alemania a través de redes secundarias de tráfico ilegal.

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Esta red delictiva generó al menos 875.000 euros en beneficios ilícitos, según estimaron los investigadores.

Además, se encontró en repetidas ocasiones a uno de los sospechosos en posesión de billetes de euro presuntamente falsos por un valor de entre 30.000 y 100.000 euros.

Por otro lado, otra red operaba a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales: desde Serbia, a través de Hungría, y desde Bosnia y Herzegovina, a través de Croacia, con destino a Alemania y otros países de Europa Occidental.

La red cobraba entre 2.000 y 10.000 euros por persona, principalmente a ciudadanos sirios, para entrar en la UE y después ser transportados en coches, furgonetas y camiones a través de Austria, Chequia, Polonia o Eslovaquia antes de llegar a sus destinos finales.

Los tres sospechosos detenidos se consideran "objetivos de alto valor" por el papel destacado que desempeñaban en la organización de estas operaciones de tráfico de migrantes.

Uno de ellos, detenido en Saarbrücken (Alemania), es un ciudadano sirio de 26 años que la agencia europea sospecha que ha organizado el tráfico de al menos 125 migrantes en cinco viajes diferentes desde octubre de 2024.

Los otros dos fueron detenidos en Belgrado tras órdenes de detención internacionales emitidas por Alemania.

A uno de ellos, un ciudadano sirio de 31 años, se le acusa de coordinar al menos 17 operaciones de tráfico a gran escala en las que participaron más de 150 migrantes que viajaron por la ruta central de los Balcanes entre abril y noviembre de 2022.

El tercer detenido, de 32 años, habría desempeñado "un papel logístico fundamental" en una red responsable de trasladar al menos a 625 migrantes a través de Serbia hacia Europa Occidental entre 2023 y 2024.

Otros cinco miembros de esta red ya habían sido detenidos durante operaciones coordinadas en Alemania, los Países Bajos y Bosnia y Herzegovina en 2025, según Europol.