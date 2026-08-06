Fiscalía israelí imputa al colono que mató a un conocido activista palestino hace un año

El periódico, que cita a la Fiscalía General, recoge que Levi (33 años) ha sido imputado por "homicidio imprudente, allanamiento de morada con arma y daños maliciosos a la propiedad". De ser condenado, informa The Times of Israel, el colono pasaría hasta 12 años en la cárcel.

Los fiscales le acusan de invadir el territorio de Um al Jair para construir un barrio periférico al asentamiento israelí de Carmel, que se alza en terreno colindante a la aldea en violación del derecho internacional.

La invasión de los colonos, también con excavadoras, derivó en un enfrentamiento con la población palestina local y los activistas allí presentes, durante el que Levi abrió fuego con una pistola hacia una zona en la que había gente, hiriendo de muerte a Al Hathalin.

Según la acusación, el piloto de la excavadora (de 17 años) que acompañaba a Levi también atacó con la pala del vehículo a uno de los manifestantes contra la invasión antes de producirse el disparo letal, tras lo que el imputado insistió en mantener los trabajos de obra en el territorio invadido, según The Times of Israel. Fue entonces cuando la tensión escaló y Levi abrió fuego.

Awdah al Hathalin grababa el enfrentamiento a unos 20 metros de distancia, desde un patio del centro comunitario de Um al Jair. En las imágenes, difundidas entonces por sus allegados, se puede apreciar el momento en el que Al Hathalin recibe el disparo y cae al suelo mientras su teléfono sigue grabando.

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Yinon Levi dirige la granja (un tipo de inicio de asentamiento en Cisjordania, ilegal incluso para el derecho israelí) de Maon, cerca de Um al Jair. Está sancionado por Canadá, Reino Unido y la Unión Europea (UE) por sus agresiones contra palestinos.

Según The Times of Israel, el expresidente de EE.UU. Joe Biden también le impuso sanciones, que levantó el actual mandatario, Donald Trump.