FundéuRAE: "bisnieto" y "biznieto", ambas válidas

Es frecuente encontrar estas dos grafías en los medios de comunicación: “Celebra la vida y cumple su sueño de bailar con un biznieto”, “La bisnieta revela la descendencia brasileña del legendario cantautor” o “100 años, 13 hijos, 55 nietos y 101 bisnietos: la historia de la mujer centenaria que ayuda ahora a la ciencia”.

Según explica la “Nueva gramática de la lengua española”, el prefijo “bi-” presenta las formas “bis-” y “biz-” en pocas palabras. Esta alternancia se da, por ejemplo, en “bisnieto” y “biznieto”, que, según el diccionario académico, es ‘hijo del nieto de una persona’. Ambas son adecuadas, pero es más habitual la grafía con ese, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”: “bisnieto”.

Por lo tanto, todos los ejemplos anteriores son apropiados.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.