Hallan muerto en su celda a un detenido en caso de 5 toneladas de cocaína en Portugal

La Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios (DGRSP) precisó a EFE que el cadáver fue hallado el miércoles por la mañana en la celda en la que se encontraba solo el detenido, en un establecimiento penitenciario ubicado junto a las instalaciones de la Policía Judicial en la capital lusa.

"El detenido fue encontrado por los agentes de vigilancia cuando procedían a la apertura matinal de las celdas, habiendo sido activado el socorro por el 112, habiendo los técnicos de emergencia verificado el fallecimiento", indicó la entidad.

Tras informar de su muerte, acudieron al lugar varios inspectores, agentes de la Policía de Seguridad Pública y la Policía Judicial (PJ) y una delegada de salud, que "ordenó el levantamiento del cadáver".

"Internamente y conforme al protocolo tendrá lugar una investigación para analizar las circunstancias en las que tuvo lugar la incidencia", añadió la DGRSP.

La víctima había sido detenida esta semana en el marco de la operación 'Skydrop', comunicada este miércoles por la PJ cuando informó que había desarticulado una banda que se dedicaba a introducir droga en el continente europeo y que transportaba en el momento de la detención cerca de cinco toneladas de cocaína en un navío proveniente de un país de América Latina.

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El cuerpo policial añadió que durante esta operación fueron detenidas tres personas de nacionalidad extranjera, dos de ellas "en situación clandestina e irregular", mientras que la tercera era un tripulante del navío.

No han precisado quién de estos tres detenidos es el fallecido.

Esta investigación, realizada en el marco del MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), se inició este agosto como parte de una cooperación policial internacional y en "estrecha colaboración y articulación" con las autoridades policiales y judiciales de Reino Unido y España (Policía Nacional).