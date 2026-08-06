Irán anuncia acuerdo con Omán sobre Ormuz, pero dice que su reapertura dependerá de EE.UU.

Sin embargo, cualquier reapertura de esta ruta marítima clave para el tránsito de hidrocarburos, bloqueada por Teherán, dependerá de las acciones de Washington, que por su parte ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, afirmaron fuentes de la república islámica a los medios locales.

“Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas”, aseguró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Precisó que Irán y Omán estaban trabajando en una “declaración conjunta”, siempre y cuando “terceras partes no obstaculicen el proceso”.

Desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos a principios de julio, Teherán volvió a bloquear este estratégico estrecho por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que Teherán desea llegar a un acuerdo para reabrir esta ruta a la navegación, pero Irán lo ha desmentido y afirma que, por el contrario, llegará a un pacto con su vecino al otro lado del paso marítimo, Omán.

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Su vicepresidente, JD Vance, reconoció el miércoles en Fox News que las negociaciones con Irán habían sido desiguales, y que la administración de Trump había experimentado tanto avances como retrocesos en sus esfuerzos por llegar a un acuerdo.

“Va a ser complicado y tomará tiempo lograrlo”, reconoció.

Vance atribuyó estas dificultades a las divisiones dentro del poder iraní, en el cual algunos funcionarios deseaban el fin del conflicto, mientras que unos “radicales locos” querían que continuara.

“En primer lugar, los iraníes son gente extremadamente difícil. En segundo lugar, su sistema está fragmentado”, sostuvo Vance.