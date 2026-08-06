Israel dice que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron en un comunicado que los soldados fallecidos son los reservistas Harel Birenstock, de 34 años y natural de Nokdim (al sur de Belén); y Tamir Vaknin, de 33 años y oriundo de Eliat (cerca de la frontera con Jordania).

Ambos eran pertenecientes al Batallón 2855 de la Brigada 55. Birenstock era comandante y Vaknin, soldado de combate, según la nota castrense.

Por otro lado, y pese al alto el fuego en vigor en el Líbano, al menos una persona murió y otras doce resultaron heridas el miércoles en la localidad de Tebnine (sur), después de que un proyectil lanzado por un dron israelí impactara contra la mezquita de un cementerio, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés y la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La ofensiva tuvo lugar un día después de que empezara en Roma la séptima ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, liderada por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio y consolidar la retirada de las tropas israelíes, reemplazándolas por el Ejército libanés.