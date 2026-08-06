Japón alerta del lanzamiento de un misil balístico norcoreano

"Aproximadamente a las 17.02 (08.02 GMT), se lanzó al menos un misil balístico desde Corea del Norte", detalló el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, en una rueda de prensa.

El Ejército surcoreano dijo por su parte que Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Koizumi dijo que el proyectil cayó cerca de la costa oriental de la península coreana, sin que se hayan registrado daños a embarcaciones o aeronaves en la zona.

En su intervención, el responsable dijo que este tipo de acciones por parte de Pionyang "amenazan la paz y la seguridad de Japón, de la región y de la comunidad internacional", y aseguró que Tokio ha presentado una "enérgica protesta" ante las autoridades norcoreanas.

En abril, Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, días después de una prueba similar, en lo que fue interpretado como una demostración de fuerza previa a la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

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Además, el líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó a comienzos de julio una prueba con un misil de crucero disparado desde un navío de guerra, el Kang Kon, tras afirmar que Pionyang planea construir al menos dos destructores de 5.000 toneladas o más cada año y equiparlos con armamento nuclear.

El lanzamiento de este jueves se produce mientras Japón conmemora el 81 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, y poco antes de que comiencen los ejercicios militares conjuntos de verano entre el Ejército surcoreano y el de Estados Unidos, previstos para este mes.