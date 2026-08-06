Japón alerta del lanzamiento de un posible misil balístico norcoreano

"Se ha lanzado desde Corea del Norte lo que podría ser un misil balístico. Informaremos tan pronto como haya más noticias", detalló el ministerio en la red social X.

El Ejército surcoreano dijo por su parte que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Las autoridades japonesas dijeron que no se registraron impactos en los alrededores del archipiélago tras el incidente.

En abril, Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, días después de una prueba similar, en lo que fue interpretado como una demostración de fuerza previa a la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

Además, el líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó a comienzos de julio una prueba con un misil de crucero disparado desde un navío de guerra, el Kang Kon, tras afirmar que Pionyang planea construir al menos dos destructores de 5.000 toneladas o más cada año y equiparlos con armamento nuclear.

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El lanzamiento de este jueves se produce mientras Japón conmemora el 81 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima.