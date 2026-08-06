Kuwait cierra la única escuela iraní en el país tras los ataques de Irán

En un comunicado, el citado departamento anunció que revocó oficialmente la licencia educativa de la Escuela Privada Iraní y ordenó su cierre definitivo, al tiempo que afirmó que su decisión "se basa en las leyes que regulan el sector de la educación privada y tras evaluar los informes de la Dirección General de Educación Privada", sin dar a conocer los motivos de la medida.

El ministerio ordenó a la escuela detener la inscripción de nuevos estudiantes de forma inmediata para el nuevo año escolar y pidió a los padres de los alumnos matriculados "tramitar rápidamente el traslado de sus hijos a otras escuelas antes del inicio del nuevo año escolar para garantizar su estabilidad académica" según la nota, reproducida por medios locales y árabes.

Según estos medios, la Dirección General de Educación Privada de Kuwait supervisará el proceso y coordina con las partes pertinentes "para facilitar una transición fluida y sin que afecte en la educación de los alumnos", sin dar a conocer la cifra de estudiantes afectados.

La Escuela Privada Iraní en Kuwait seguía un currículo del Ministerio de Educación de Irán en idioma persa (farsi), si bien enseñaba idiomas como el árabe y el inglés como asignaturas de lenguas extranjeras dentro del plan de estudios.

La decisión se produce en medio de creciente tensión entre Kuwait y Teherán, así como presión contra los expatriados iraníes en el país árabe del golfo Pérsico que incluso ha detenido y condenado a prisión a numerosos de sus propios ciudadanos por publicar opiniones o imágenes consideradas por las autoridades simpatizantes con "las agresiones iraníes".

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Kuwait que figura entre los aliados de Estados Unidos en el Golfo más perjudicados por los ataques iraníes con misiles contra infraestructuras civiles y de energía, así como por el cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por donde exportaba su petróleo.