Los ataques israelíes siguen en el sur de Líbano en el último día de negociaciones en Roma

El Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud libanés, aseguró en un escueto comunicado que los ataques israelíes fueron contra el municipio Burj al Shamali, en el sur del Líbano, y "causaron ocho civiles heridos", sin especificar el objetivo atacado ni el estado de las víctimas.

El Ejército israelí intensificó sus ataques en las últimas horas, sobre todo, en el distrito de Tiro, que incluyó una serie de bombardeos aéreos y de artillería, detalló la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia recogió anteriormente que drones israelíes realizaron tres ataques aéreos contra el barrio de Al Malab en Burj al Shamali, seguidos de un cuarto ataque aéreo en la misma zona por parte de aviones de guerra.

Aseguró que varios heridos fueron trasladados a hospitales de Tiro, mientras se observaba "una oleada" de desplazamientos desde el municipio hacia la capital, que se encuentra a menos de cuatro kilómetros del municipio.

Asimismo, recogió que el Ejército israelí siguió lanzando ataques contra Mansouri y el área entre este municipio y Majdal Zoun, también en Tiro, después de que el Estado judío emitiera la tarde de este miércoles una orden de desplazamiento forzoso.

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La ANN afirmó que el bombardeo de artillería israelí continuó desde ayer por la tarde hasta esta mañana, apuntando a las localidades de Mansouri y Majdal Zoun y los valles aledaños, y se extendió al amanecer de hoy hasta las inmediaciones de la población de Hadatha.

Mansouri se encuentra dentro de la franja ocupada militarmente por Israel en el Líbano y, según la versión del Ejército israelí, la población civil se desplazó hasta allí "bajo la protección de las Fuerzas Armadas Libanesas" y establecieron "un puesto de control en contravención de lo acordado".

Asimismo, la institución castrense afirmó que bombardeó el municipio debido a "la violación del alto el fuego" del grupo chií Hizbulá, en guerra con Israel desde el pasado 2 de marzo en el marco de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, aliado de la formación armada libanesa.

El Ejército israelí anunció hoy que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano.

Los ataques tienen lugar mientras concluye la séptima ronda de negociaciones, liderada por Estados Unidos, entre Israel y el Líbano en la capital italiana con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés.