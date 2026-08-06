Ocho países islámicos acusan a Israel de "socavar" esfuerzos para paz con ataques a Gaza

"La continuidad de esas violaciones constituye un claro incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza", denunciaron en un comunicado conjunto los ministros de Exteriores de Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto.

Los firmantes señalan que "esto socava los esfuerzos internacionales y regionales para implementar la segunda fase del plan" de paz para Gaza y "amenaza con descarrilar el proceso político, reavivar el ciclo de escalada y agravar la catástrofe humanitaria en la Franja".

También destacó que las acciones israelíes en Gaza "no pueden considerarse de forma aislada de los ataques de los colonos en Cisjordania ocupada, la expansión ilegal de los asentamientos y las medidas unilaterales destinadas a alterar el statu quo en Jerusalén Este ocupada".

Los ministros denunciaron, asimismo, que "estas prácticas, en su conjunto, constituyen una política sistemática que busca imponer un hecho consumado por la fuerza, socavar los fundamentos de la solución de dos Estados y marginar los derechos legítimos del pueblo palestino, en flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas".

Los jefes de la diplomacia piden a la comunidad internacional, en concreto al Consejo de Seguridad de la ONU, que "adopte medidas prácticas y eficaces para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional", y que "se exijan responsabilidades a los culpables de violaciones graves".

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"Esto es fundamental para proteger a la población civil, preservar las perspectivas de la plena aplicación del acuerdo y lograr un alto el fuego duradero", añade la nota.

Este comunicado llega después de que los ministros de Exteriores y representantes de 14 países islámicos reunidos este miércoles en Amán acordaran lanzar una "iniciativa conjunta" para "movilizar una acción internacional eficaz" para que Israel detenga sus "prácticas ilegales" en Jerusalén Este.