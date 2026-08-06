Prisión perpetua para autor de atropello múltiple en Múnich

Berlín, 6 ago (EFE).- La Audiencia Territorial de Múnich condenó este jueves a un afgano identificado como Farhad N. por dos casos de asesinato y 44 intentos de asesinato por hechos ocurridos en febrero de 2025 cuando el hombre arremetió con su coche contra una manifestación del sindicato ver.di en Múnich.