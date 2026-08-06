Prisión perpetua para autor de atropello múltiple en Múnich

El tribunal constató una "culpa especialmente grave" lo que dificulta la posibilidad de que el condenado pueda salir de la cárcel tras cumplir 15 años de condena en caso de pronóstico positivo y buena conducta.
Los jueces llegaron a la conclusión de que el sentenciado había arremetido deliberadamente contra los manifestantes con el propósito de matar al mayor número de personas.
"Con ello pretendía mostrar su valor ante si mismo, ante Alá y ante su familia", dijo el presidente del tribunal, Michael Höhne.
En la percepción del acusado, según el tribunal, el crimen correspondía a la voluntad de Alá y era una reacción a lo realizado por EEUU y otros países occidentales en Gaza y Afganistán.
La fiscalía había pedido prisión perpetua mientras que la defensa pedía una pena inferior a 15 años y el internamiento del acusado en un hospital psiquiátrico.
Las dos partes daban por hecho que el hombre había atropellado a los manifestantes causando la muerte de una madre y su hija e hiriendo a más de 40 personas.