RDC intercepta un barco de camino a la capital tras detectar un caso sospechoso de ébola

"Sospechamos de un caso en la zona sanitaria de Pimbu, en (la provincia norteña de) Mongala. Esta persona estaba en el barco. Bajó del barco y fue una vez fuera de él cuando presentó síntomas. Acudió a un centro de salud y falleció", señaló el ministro congoleño de Salud, Roger Kamba, en declaraciones que recogen este jueves medios locales.

"Vamos a realizar pruebas a todas las personas. No hemos confirmado ningún caso, sino que se trata de un caso sospechoso. Estamos actuando con cautela. No se han registrado otras muertes en el barco", añadió.

Kamba explicó que se ha desplegado un "laboratorio móvil" para realizar pruebas a todos los pasajeros de la embarcación, que provenían de la provincia de Tshopo (centro-norte), una de las cinco afectadas por el brote en el país, junto con las orientales de Ituri (epicentro), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé.

Por su lado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC reiteró en un comunicado que, tras el fallecimiento del sujeto en Pimbu, "no hay ninguna confirmación actualmente de que esta muerte esté relacionada" con el ébola.

El Gobierno congoleño elevó este jueves a 1.801 los muertos y a 3.973 los casos confirmados de ébola por la epidemia.

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El actual brote se convirtió el pasado viernes en el segundo con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016, con un balance de unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, se declaró "libre de ébola" el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.