Reino Unido impone nuevas sanciones contra quienes facilitan la guerra de Rusia en Ucrania

Entre los 19 objetivos sancionados figuran seis bancos rusos que apuntalan la economía de guerra, seis petroleros de la esa "flota fantasma" recién adquiridos -responsables de eludir las sanciones occidentales- y cuatro empresas rusas que importan tantalio y niobio, metales raros fundamentales para la fabricación de equipos militares utilizados en el frente de batalla en Ucrania.

Estas son las primeras sanciones que aplica el Reino Unido desde que asumió el poder el nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, el pasado julio.

En un comunicado divulgado hoy, el Ministerio de Exteriores puntualiza que mantiene su apoyo a Ucrania tras la visita que hizo el presidente Volodímir Zelenski al Reino Unido en julio.

Añade que las sanciones de hoy tienen como objetivo restringir las redes y fuentes de ingresos de las que depende el Kremlin.

"Las nuevas sanciones demuestran el compromiso inquebrantable del Reino Unido de apoyar a Ucrania y de ejercer presión sobre quienes sustentan la agresión del Kremlin", señaló en la nota el nuevo titular de Exteriores, Ed Miliband.

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"La lucha de Ucrania es nuestra lucha. Quienes amenazan la libertad y la democracia de Ucrania suponen una amenaza para la seguridad interna del Reino Unido. Por ello, seguiremos intensificando la presión sobre Rusia hasta alcanzar una paz justa y duradera", añadió.

Miliband se reunió ayer con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, con el que abordó los esfuerzos para mantener la presión sobre Rusia y coincidieron en que la seguridad de Ucrania es inseparable de la seguridad europea y transatlántica.

En la lista de sancionados figuran, entre otros, Frion Ship Management, Northern Engineering Limited Liabilitiy Company, LLC Metallkomplekt, y los bancos LLC Ozon, JSC Realist y JSC Teleport, entre otros.