Riad designa comandante para su coalición en el mar Rojo en medio de más ataques de hutíes

El Ministerio de Defensa saudí afirmó en un comunicado que ha designado al general de división naval Turki bin Khalid bin Abdulaziz al Saud como comandante de la Alianza Multinacional para la Seguridad Marítima, en un "paso fundamental para impulsar la construcción institucional de la alianza y elevar su capacidad operativa".

Subrayó que "este nombramiento refleja el compromiso de los Estados fundadores con la consolidación de la estructura de liderazgo de la alianza, reforzando su preparación para cumplir sus misiones de apoyo a la seguridad marítima, la protección de la libertad de navegación, la salvaguardia de las rutas y estrechos marítimos".

Reiteró, asimismo, que la coalición respaldará "el comercio internacional y a las cadenas globales de suministro, de conformidad con el mandato de la alianza y las normas del derecho internacional".

Señaló que el comandante designado "asumirá la dirección del mando naval conjunto, supervisará la planificación y coordinación entre los Estados miembros y con otras alianzas marítimas, y dará seguimiento a las actividades y misiones conjuntas conforme a la Carta de la Alianza, sus reglamentos y sus procedimientos de referencia".

La nota no dio a conocer los nombres de los países que han anunciado su incorporación a la coalición, anunciada por Riad el pasado 30 de julio, si bien aseguró que "varios países han concluido los trámites para firmar la Declaración Conjunta".

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"Otros (países) siguen completando sus procedimientos nacionales para suscribir tanto la Declaración Conjunta como la Carta de la Alianza, como paso previo a su incorporación oficial entre los Estados fundadores", añadió el comunicado, al tiepo que llamó a "todos" a adherirse a la alianza.

Por último, convocó para los próximos 12 y 13 de agosto una reunión "para completar los requisitos de desarrollo institucional para la coalición marítima".

Esa alianza marítima fue anunciada por Riad después de que los hutíes, respaldados por Irán, impusieran el pasado 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí en el mar Rojo, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.

Se trata de la segunda coalición que Arabia Saudí crea en contra de los insurgentes hutíes del Yemen, pues Riad interviene en ese país desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Los hutíes, por su parte, han intensificado sus acciones contra la navegación saudí en el mar Rojo, donde han reivindicado una decena de ataques en las últimas semanas, además de asumir el lanzamiento de misiles contra instalaciones en el sur del reino árabe.