Mundo
06 de agosto de 2026 a la - 08:00

Solo un 14 % de las aguas en Inglaterra están "en buena salud ecológica"

Imagen sin descripción

Londres, 6 ago (EFE).- Solamente un 14 % de las aguas de Inglaterra, tanto dulces como saladas, pueden considerarse "en buena salud ecológica", según un informe de la Agencia del Medioambiente (EA, siglas en inglés) con datos de 2025.

Por EFE

La agencia ha examinado 4.658 lugares entre ríos, lagos, estuarios, canales y costas marinas, en los que ha tenido en cuenta la presencia de vida salvaje, la calidad del agua (para consumo humano o animal) y el estado del hábitat físico en el entorno.

Con excepción de ese 14,3 % que puede considerarse "en buen estado ecológico", el resto está afectado en mayor o menor medida por vertidos regulares o irregulares, presencia de fertilizantes agrícolas, pesticidas de jardín, productos petroleros y desechos diversos en ciudades y en campo abierto.

Con estas cifras, se hace muy difícil llegar al objetivo gubernamental de devolver un 25 % de las aguas a un aceptable estado ecológico para 2027; lo que es peor, la última medición de 2019 mostraba cifras algo mejores, pues entonces las aguas consideradas limpias sumaban un 16,3 % del total.

La EA matiza que basta que se cumpla un solo criterio de impureza -que sea agua impropia para peces o plantas, o tenga altos niveles de fosfato o de amoníaco, por ejemplo- para que ese punto de agua se considere contaminado.

Salvando esta puntualización, la EA subraya que un 82 % de los indicadores tomados individualmente pueden considerarse en media o buena condición, lo que consideró "alentador".