Taiwán ensaya evacuación de su presidente a un puesto de mando protegido en caso de guerra

En un comunicado difundido este jueves, la portavoz presidencial, Karen Kuo, afirmó que el mandatario y los miembros de su equipo llevaron a cabo un "simulacro de mando de operaciones de defensa y de continuidad del funcionamiento del Estado en situaciones de emergencia", denominado 'Wan Jun'.

El ejercicio buscaba revisar la cadena de mando, la coordinación interministerial y los mecanismos de respuesta, y garantizar así que, ante distintos tipos de "situaciones imprevistas", el Ejecutivo mantenga un "funcionamiento eficaz" y siga velando por la seguridad nacional y la vida de la población.

Imágenes difundidas por la Oficina Presidencial muestran a Lai y otros altos cargos de su gabinete subir a vehículos blindados y ser trasladados de noche por las calles de Taipéi hacia el lugar del ejercicio, donde también se encontraba el ministro de Defensa, Wellington Koo.

Según la televisión local TVBS, la operación movilizó hasta tres convoyes de blindados y vehículos tácticos de apoyo, que partieron en distintos momentos de la noche del miércoles y tomaron rutas diferentes para "despistar" al enemigo.

El mandatario fue trasladado desde la Oficina Presidencial hasta el Puesto de Mando de Hengshan, un complejo fortificado excavado en el interior de una montaña del barrio de Dazhi, junto a la sede del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con la misma fuente.

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El ejercicio 'Wan Jun' está concebido para prevenir una operación de "decapitación" por parte del Ejército chino -es decir, un ataque dirigido expresamente contra el presidente taiwanés u otros altos cargos del Gobierno- y asegurar la continuidad de las funciones gubernamentales durante un eventual conflicto.

Este simulacro forma parte de las maniobras Han Kuang, unos ejercicios militares a gran escala destinados a verificar el estado de preparación de las tropas taiwanesas frente a una eventual agresión de China, que reclama la isla como propia y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Durante estos ensayos, que se extenderán hasta el 14 de agosto, las Fuerzas Armadas recrearán una amplia variedad de escenarios bélicos, entre los que destacan las operaciones de contrabloqueo marítimo, la reubicación de las líneas de producción de armas en tiempo de guerra y la protección de infraestructuras críticas.