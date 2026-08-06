Tres ciudadanos extranjeros resultan heridos en una marcha antiinmigración en Sudáfrica

Los participantes en la protesta fueron trasladados a una comisaría de la ciudad de Greytown "para ser interrogados y sometidos a una investigación adicional", según un comunicado de las fuerzas de seguridad que recogen este jueves medios locales.

"La información disponible hasta el momento indica que la gente estaba marchando en (el pueblo de) Kranskop cuando la manifestación se volvió violenta", afirmó el portavoz policial Robert Netshiunda.

Varias tiendas fueron saqueadas durante los disturbios y tres ciudadanos extranjeros resultaron heridos, entre los cuales dos están recibiendo atención médica en un hospital y el tercero aún no ha sido localizado.

Los manifestantes fueron retenidos después subirse a un autobús que fue interceptado en la carretera R74 cuando, según la información obtenida por la Policía, se dirigían a Greytown para seguir la marcha.

Las investigaciones preliminares indican que las víctimas "se encuentran legalmente en Sudáfrica, aunque su estatus migratorio será verificado", indicaron las fuerzas de seguridad.

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Frente a estos hechos, la Policía advirtió que quienes quieran protestar por cualquier causa deben hacerlo dentro del marco de la ley y "no tomarse la justicia por su mano".

"Ningún civil tiene permitido realizar operaciones puerta a puerta, y solo los agentes del orden pueden llevar a cabo controles de identidad y realizar arrestos por cualquier tipo de delito", aseveró Netshiunda.

El incidente se produce en un contexto de creciente presión contra los migrantes africanos residentes en Sudáfrica, donde grupos antiinmigración han protagonizado en los últimos meses protestas y acciones en principio dirigidas contra la inmigración ilegal pero que han resultado en violencia indiscriminada en muchos casos.

La violencia xenófoba alcanzó su punto álgido el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que las personas indocumentadas abandonasen el país.

La tensión ha llevado en las últimas semanas a países como Malaui, Ghana, Nigeria, Zimbabue, Kenia, Uganda o Mozambique a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos.

Sudáfrica cifró el pasado 26 de julio en unas 72.000 las repatriaciones precesadas por sus autoridades entre el 7 de junio y el 14 de julio, una cifra muy por debajo de la suma de los retornos reportados por los citados países de origen.

De hecho, solo los repatriados de Zimbabue se elevarían ya a más de 115.000, según lo datos difundidos la pasada semana por el Gobierno de ese país.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables.