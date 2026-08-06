Tres muertos en ataque ruso en la región ucraniana de Járkov

Los drones atacaron una zona residencial de la ciudad, provocaron incendios en dos viviendas particulares y causaron daños en otras propiedades.

Ya el día anterior había habido otro ataque contra Balakilia que dejó a parte de la ciudad sin electricidad.

En otro ataque, contra la ciudad de Sumy y perpetrado con bombas guiadas, hubo al menos 13 personas heridas, según la Administración Militar local.

"Durante la noche, en un lapso de ocho minutos, el ejército del agresor lanzó ocho bombas aéreas guiadas sobre las zonas norte y central de Sumy. Una de las bombas fue interceptada por las defensas antiaéreas", dice comunicado publicado en Facebook.

El ataque causó daños en un centro comercial, cinco tiendas, las ventanas de diez edificios de apartamentos, tres casas particulares y cinco automóviles.