Un incendio quema 300 hectáreas de una reserva natural en Serbia

El ministro del Interior adjunto, Luka Causic, informó de que tres helicópteros se han sumado a las tareas de extinción en esta reserva, el arenal más grande Europa en el que también crecen arbustos y árboles.

Otro incendio ha quemado cien hectáreas en Zajecar, cerca de la frontera con Bulgaria, y un tercero 150 hectáreas de bosque de pino y otra vegetación en el sur del país.

Una persona murió ayer debido al fuego que había provocado él mismo por negligencia, por lo que el Gobierno ha pedido a la población la máxima cautela y precaución.

Hoy regresa a Serbia el contingente de 40 bomberos, 16 camiones y un helicóptero Super Puma que acudió a finales de julio a España a ayudar en las tareas de extinción de varios incendios forestales.