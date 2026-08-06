Unicef pide protección para los 1.200 menores no acompañados en una Ceuta "desbordada"

"Antes de esta crisis ya había más de 500 niños no acompañados. La situación es ahora de contingencia, una crisis migratoria en la que tenemos que actuar de forma urgente y rápida para darles la mejor acogida posible", explicó González este jueves en una entrevista con EFE Televisión.

Advirtió de que algunos de ellos se encuentran heridos y que muchos podrían estar escondidos en playas, patios o casas por miedo a "ser devueltos a su país de origen, agredidos o ser objeto de estigmatización", por lo que la cifra total no es definitiva.

De todos modos, González subrayó que el número de menores no acompañados "supera con creces la capacidad de la ciudad para acoger de forma eficaz a un volumen tan alto de niños": "Están desbordados en Ceuta", denunció.

El pasado miércoles, el Gobierno ceutí anunció que tenía censados a 1.017 menores, por lo que amplió su capacidad asistencial habilitando, en los últimos días, 664 nuevas plazas mediante la adaptación de los recursos existentes y la puesta en marcha de dispositivos extraordinarios.

Los Ministerios de Juventud e Infancia y de Educación pusieron a disposición dos centros escolares para su uso como recursos de acogida, y Unicef asegura que en los próximos días se habilitarán otras dos instalaciones donde estos menores podrán ser atendidos.

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González reiteró la necesidad de proporcionarles servicios esenciales, conocer su situación "caso por caso" y revisar si tienen familia en su país de origen, además de determinar si podrían acceder al asilo en España.

Por otra parte, la ONG Save the Children alertó este jueves el "riesgo" que viven las niñas migrantes en Ceuta frente a "agresiones sexuales, trata y explotación", sobre todo de aquellas que pueden encontrarse fuera del sistema de protección.

En un comunicado, la organización señaló que el sistema de protección de Ceuta está "sometido a una presión extraordinaria".