Varios muertos y heridos en ataques de los hutíes contra posiciones gubernamentales

Las Fuerzas de Emergencia del Yemen, formaciones militares y de seguridad, aseguraron en un comunicado que el ataque tuvo como objetivo "varios campamentos militares y unidades de las Fuerzas Armadas" yemeníes, incluyendo sus propias posiciones en la zona de Al Ruwaik, en Hadramaut, causando "pérdidas materiales y humanas".

Al Ruwaik es una región desértica al oeste de Hadramaut, en el este del Yemen, lejos de las líneas del frente tradicionales del grupo en el noroeste del país.

No obstante, las fuerzas no especificaron el número exacto de víctimas ni proporcionaron más detalles sobre los daños.

Los ataques se producen en medio de una fuerte escalada del conflicto en el Yemen, después de que en las últimas semanas, los hutíes hayan reivindicado repetidos ataques con misiles y drones contra objetivos marítimos vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo.

Mientras, el Gobierno reconocido internacionalmente ha anunciado una serie de medidas militares y de seguridad destinadas a contrarrestar al grupo respaldado por Irán.

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La guerra civil del Yemen estalló después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014, lo que provocó una intervención militar encabezada por Arabia Saudí al año siguiente en apoyo del Gobierno.

Aunque una tregua negociada por la ONU que entró en vigor en 2022 redujo significativamente los combates a gran escala, los enfrentamientos en las líneas del frente, así como los ataques con misiles y drones, han continuado.