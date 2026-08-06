Mundo
06 de agosto de 2026 a la - 08:10

Zelenski reivindica nuevos ataques contra dos refinerías rusas

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Berlín, 6 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó este jueves nuevos ataques contra refinerías situadas en la retaguardia rusa para limitar los ingresos que obtiene Moscú de las exportaciones de petróleo.

Por EFE

En un mensaje en redes sociales, Zelenski afirmó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania han logrado golpear a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente, al atacar la refinería Bashneft-Novoil en la República de Baskortostán.

También informó de otro golpe contra la refinería de Slavneft-YANOS en la región de Yaroslav, a 700 kilómetros de la frontera de Ucrania.

"Nuestras respuestas a la agresión rusa en el mar Negro también fueron exitosas. En particular, fueron golpeados dos patrulleros militares y buques de la flota fantasma", dijo en alusión a los barcos que emplea Rusia para evadir las sanciones.