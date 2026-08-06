Zelenski reivindica nuevos ataques contra dos refinerías rusas

En un mensaje en redes sociales, Zelenski afirmó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania han logrado golpear a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente, al atacar la refinería Bashneft-Novoil en la República de Baskortostán.
También informó de otro golpe contra la refinería de Slavneft-YANOS en la región de Yaroslav, a 700 kilómetros de la frontera de Ucrania.
"Nuestras respuestas a la agresión rusa en el mar Negro también fueron exitosas. En particular, fueron golpeados dos patrulleros militares y buques de la flota fantasma", dijo en alusión a los barcos que emplea Rusia para evadir las sanciones.