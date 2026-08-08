El Frente Polisario condena respaldo de Colombia a Marruecos sobre el Sáhara Occidental

"El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Su estatuto definitivo solo puede determinarse mediante el ejercicio libre y genuino del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia (...) El reconocimiento de la pretendida soberanía marroquí constituye, por tanto, una decisión contraria a los principios del derecho internacional", explicó el embajador representante del Frente Polisario para América Latina, Mohamed Zrug.

El anuncio se hizo este viernes durante un encuentro que sostuvieron el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el canciller Omar Bula con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, quien participó en Cali en el acto de investidura del mandatario Abelardo de la Espriella.

La Cancillería explicó que esta decisión busca revitalizar la relación de Colombia con Marruecos sobre la base de una visión a largo plazo y "con la convicción de que el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses" del país.

Este anuncio supone un giro de 180 grados en la posición de Colombia frente al Sáhara Occidental, pues hace cuatro años, nada más iniciar el Gobierno de Gustavo Petro, decidió restablecer las relaciones diplomáticas con la República Saharaui, congeladas desde 2001.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

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El Frente Polisario explicó en un comunicado que la medida del nuevo Gobierno de De la Espriella contribuye a "legitimar una situación derivada de una ocupación militar a un territorio pendiente de descolonización".

"Esta decisión resulta particularmente contradictoria con el propio artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, que establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y en el respeto de los principios del derecho internacional y de los tratados internacionales de los que Colombia es parte", subrayó la información.

El Frente Polisario advirtió que este anunció puede producir repercusiones negativas para la paz y la seguridad internacionales "al obstaculizar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Unión Africana para una solución justa y conforme al derecho internacional".

Asimismo, pidió al nuevo Gobierno que reconsidere esta decisión y respete sus obligaciones como un país clave en la búsqueda de la paz.

Colombia y la República Saharaui establecieron relaciones diplomáticas en 1985, durante el Gobierno de Belisario Betancur, pero fueron congeladas en 2001 durante la Presidencia de Andrés Pastrana, hasta que Petro las reanudó en agosto de 2022 tras reunirse en Bogotá con el ministro de Exteriores de la República Saharaui, Mohamed Salem Ould Salek, y con el embajador Mohamed Zrug.