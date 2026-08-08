Más de 1,3 millones de dólares para proteger el sistema educativo de Ecuador ante El Niño

La estrategia está enfocada en proteger a la comunidad educativa, reducir riesgos y garantizar la continuidad del servicio educativo.

El Ministerio detalló que para 2026 se ha dado prioridad a 264 instituciones educativas para intervenciones preventivas, seleccionadas con base en criterios técnicos de exposición, vulnerabilidad y recurrencia de eventos adversos.

La inversión para estas intervenciones asciende a 1.044.000 dólares y contempla trabajos en cubiertas, filtraciones, tuberías, canaletas, impermeabilización y drenajes.

"Cada recurso destinado a la prevención es una inversión en la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y familias. Nuestro compromiso es claro: proteger, prevenir y garantizar que la educación no se detenga ante posibles eventos adversos", dijo Gilda Alcívar, ministra del ramo.

A esto se suman 310.000 dólares para la adquisición de paquetes (kits) de mitigación ante inundaciones, equipados con motobombas, hidrolavadoras, generadores eléctricos y accesorios, que serán distribuidos en zonas priorizadas de acuerdo con criterios técnicos de riesgo.

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La prevención también se desarrolla directamente en las instituciones educativas mediante trabajos comunitarios para la limpieza de drenajes, eliminación de desechos y prevención de acumulación de agua, además de acciones coordinadas con el Ministerio de Salud Pública para prevenir enfermedades vectoriales.

El Minedec cuenta, además, con el Plan de Acción Nacional del Sistema Educativo ante el Evento El Niño, articulado al RESPONDEc-Educ, que establece acciones de prevención, preparación, respuesta, recuperación y continuidad educativa.

A escala territorial se han desarrollado líneas contingentes para fortalecer los protocolos de respuesta y la coordinación interinstitucional, indicó el Ministerio en un comunicado.

Tras el cambio de Alerta Amarilla a Naranja en 17 de las 24 provincias del país, el Ministerio reforzó el monitoreo de instituciones educativas en zonas de riesgo, el seguimiento a las intervenciones de infraestructura y la coordinación con instituciones competentes.