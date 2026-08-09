Al menos 7 civiles muertos en un ataque de los hutíes del Yemen contra el puerto de Moca

Según fuentes médicas citadas por la cadena, todas las víctimas son civiles y los ataques de los insurgentes, respaldados por Irán y que protagonizan una escalada contra las tropas gubernamentales que amenaza con reactivar la guerra en el Yemen, alcanzaron este estratégico puerto y zonas residenciales de la ciudad homónima.

Fuentes militares consultadas por EFE indicaron que los rebeldes también lanzaron misiles y drones contra objetivos de la ciudad vecina de Jawja, en la costa occidental del país, en medio de una ofensiva de los hutíes a la que están respondiendo las fuerzas gubernamentales, que cuentan con el apoyo de Arabia Saudí.

Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado televisado que sus unidades llevaron a cabo "una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes y depósitos de armas en la zona de Moca".

"El ataque fue preciso, gracias a Dios, y provocó la destrucción generalizada de equipo y armamento, además de la muerte y heridas a decenas de personas, entre ellas saudíes, mediante el uso de numerosos misiles balísticos y drones", aseveró.

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Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno del país árabe, y los hutíes acusan al país de desplegar "mercenarios" en los frentes de combate, así como del ataque contra el aeropuerto internacional de Saná -la capital controlada por los rebeldes- de mediados de julio.

Desde entonces, los hutíes han protagonizado una escalada que ha incluido ataques contra Arabia Saudí, país al que han impuesto un bloqueo marítimo en el mar Rojo, y contra las tropas gubernamentales del Yemen, especialmente en las estratégicas provincias de Marib y Hadramut, donde se han registrado decenas de muertes.

El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, advirtió este viernes que la guerra en el país árabe iniciada en 2014 corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes acordaron una breve tregua que se ha mantenido en gran medida hasta ahora.